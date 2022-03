El malestar por la alegada falta de presupuesto que impide la graduación de cadetes policiacos continúa, tras una denuncia de que no hay comida en tres clases de la Academia de la Policía.

El exagente y portavoz de la Policía, Gabriel Hernández Ramos, sostuvo que la clase 231 no se ha graduado por la falta de chalecos antibalas, mientras que las 232, 233 y 234 no lo ha hecho por cuanto los cadetes “no han pisado la academia, porque no hay ni un pote de habichuelas ni un fardo de arroz”.

“Tú no puedes tener los cadetes en la academia si no el tienes comida, eso es obvio. Esto nunca se ha visto en la historia. Existen cuatro academias 231, 232, 233 y 234 y ninguno está pisando la academia. La única clase que está debidamente completada ya lista para graduarse es la 231″, señaló a Primera Hora.

Mediante una carta abierta publicada la semana pasada, un grupo de cadetes reportaron retrasos en el inicio de los adiestramientos ya que los tienen asignados desde las navidades en los precintos policíacos y el Cuartel General de la Policía en Hato Rey.

Según Hernández Ramos, la escasez de comida y equipo se debe a la falta del procedimiento adecuado de parte del Departamento de Seguridad Pública (DSP) y la Administración de Servicios Generales (ASG), encargada del proceso de comprar y contratar bienes y servicios para las agencias gubernamentales. Asimismo, indicó que, a causa de la falta de seguridad en la Isla, se deberá considerar a los cadetes como una prioridad.

“Todo en Puerto Rico, todo lo que tenía que ver con seguridad, tiene que pasar por las manos de Servicios Generales y por ellos es que no está la comida ni los chalecos. El que tiene que meter presión aquí es Alexis Torres, que es el jefe del Departamento de Seguridad Pública. Ni en las repúblicas sucede esto”, puntualizó.

A mediados de enero, el comisionado asociado del Negociado de la Policía, coronel Juan A. Rodríguez Dávila, dijo a este medio que la Clase 231 que está próxima a graduarse reiniciaría sus cursos presenciales a partir del lunes, 24 de enero, en sus instalaciones, en Gurabo.

Además, confirmó que los 90 cadetes ya completaron su adiestramiento en teoría y práctica como policías y se encuentran desde diciembre del 2021, de manera provisional asignados en cuarteles y centros de mando practicando las diversas tareas que también son esenciales para el futuro desempeño de sus labores.

Una vez graduados, los agentes serán asignados a un proceso de mentoría hasta completar 800 horas bajo la supervisión de oficiales con mayor experiencia.

“Eso es una vergüenza. Exigimos y decimos que no hay seguridad en el país. Estamos faltos de policías. Hay exigencia de servicio. Se sigue atrasando la cosa, porque asunto de servicios generales aún no le ha dado la comida a la Academia de la Policía”, recalcó al señalar que durante sus años de servicio “siempre había unas tardanzas, pero nunca se dejó de asistir una academia por un pote de habichuelas”.

“Yo entiendo que el DSP tiene que meter presión como el líder máximo de la Seguridad Pública de Puerto Rico, porque eso es inaceptable. En mi vida he visto cuatro academias en la calle sin estar adiestradas y por falta de comida”, agregó.

Primera Hora solicitó una reacción de la Oficina de Prensa del Negociado de la Policía y se espera por la respuesta.