El Departamento de la Familia (DF), mediante la Unidad de Investigaciones Especiales de la Administración de Familias y Niños (ADFAN), lleva tres semanas investigando el lamentable caso de la muerte de una bebé de cinco meses en Las Piedras, reveló hoy la licenciada Nicole Báez Ortiz, administradora de la agencia de protección social.

El Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), reclasificó este martes como un asesinato, la muerte de Leah Coral Cuevas Hernández, en la calle Luis Muñoz Rivera, del sector Cerrito, en el mencionado municipio, luego que la autopsia revelara que sufrió un severo trauma cráneo cerebral.

El fallecimiento ocurrió el pasado 24 de septiembre.

PUBLICIDAD

“Nuestra prioridad en ADFAN es asegurar que se investigue de manera exhaustiva cada detalle relacionado con este trágico incidente. Además de ser nuestra responsabilidad legal, también es un deber moral para con la menor, su familia y nuestra comunidad. Estamos comprometidos a recopilar todos los datos y ángulos, porque cada vida, y en especial la de un niño o niña, merece todo nuestro esfuerzo”, sostuvo la funcionaria.

Báez Ortiz agregó que se han mantenido el contacto con los investigadores del NPPR y ha colaborado estrechamente en cada paso de la pesquisa y brindando todo el apoyo necesario para esclarecer este caso.

“Es una pérdida devastadora, y como servidores públicos, haremos todo lo posible para que se haga justicia”, puntualizó.

A su vez, la secretaria de la Familia, Ciení Rodríguez Troche, expresó su preocupación y frustración ante una nueva muerte ocasionada por el maltrato de menores.

“Más allá de mi posición como secretaria de la Familia, soy madre, y ver lo que está sucediendo cada vez con más frecuencia en Puerto Rico con relación a nuestros bebés, me rompe el corazón, me frustra, pero también me da mucho coraje. Reconozco que hay personas que no tienen las herramientas emocionales o las destrezas para atender y proteger a un hijo, o que, simplemente, no están listos para ello. Sin embargo, esto jamás puede ser una excusa para maltratar o desproteger a un menor, ya sea por acción o inacción”, subrayó.

También, en un comunicado de prensa, hizo un llamado a quienes se encuentran en una situación difícil con sus hijos, alentando a considerar alternativas responsables y llenas de compasión, como el programa de entrega voluntaria o la adopción.

PUBLICIDAD

“Si usted no está listo o lista para ser padre o madre, considere el programa de entrega voluntaria o de adopción, no tiene por qué convertirse en un criminal. En el Departamento de la Familia tenemos el personal y los mecanismos para orientar, facilitar y acompañar a los padres durante todo el proceso de entrega voluntaria o de adopción. Son procesos mucho más fáciles de lo que muchos pudieran creer, pero, sobre todo, son iniciativas de amor que se valoran”, indicó Rodríguez Troche, quien añadió que no serán juzgados por su decisión.

Si una persona tiene sospecha o conocimiento de algún caso de negligencia o maltrato contra un menor, adulto mayor o adulto con discapacidad, debe llamar a la Línea de Maltrato, que es confidencial, al 787-749-1333.