Pablo José Verdejo Suárez, alias “Pablito”; Yanzie Vázquez González, alias “Yanzie” y Juan R. Concepción Mercado, alias “Martillo”, los tres presuntos miembros de la organización criminal Las FARC que el pasado sábado resultaron interceptados por intentar entrar de forma ilegal a la República Dominicana, fueron deportados a Puerto Rico.

Así lo informó la Oficina del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, quienes realizaron la labor en coordinación con el Centro de Información de La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (U.S. Customs and Border Protection, en inglés).

Contra el trío pesaban órdenes de arresto por el cargo de homicidio, por hechos ocurridos en julio de 2022 en Puerto Rico.

Según se desprende de las órdenes de arresto, estos están vinculados a una masacre la cual tomó lugar en los predios del residencial Juan César Cordero Dávila, (residencial Quintana) en Hato Rey, Puerto Rico y se les identifica como miembros de la organización criminal puertorriqueña Las FARC,” (Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cantera).

Los imputados fueron entregados al Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico por parte de las autoridades dominicanas de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Hoy, el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico coordinó y ejecutó la deportación de los tres fugitivos a la Jurisdicción de Puerto Rico, en coordinación con Negociado de la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia Estatal.

“El Servicio de Alguaciles Federales en Puerto Rico continúa el trabajo integrado y estratégico junto a los componentes municipales, locales, internacionales y federales de Ley y Orden. No nos detendremos en nuestro esfuerzo de perseguir a los que creen poder evadir la Ley, pueden tratar de esconderse, pero sepan que el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos no se detendrá hasta encontrarlos, y traerlos hasta la Justicia”, expresó Wilmer Ocasio, U.S. Marshal del Distrito de Puerto Rico.

Las autoridades exhortan a la comunidad que “continúe colaborando con nuestros agentes en las confidencias que ayuden a dar con el paradero de algún fugitivo, contactando a nuestra oficina local al (787) 766-6297, llamando al U.S. Marshals Service Communication Center al 1 (800) 336-0102, o someta su confidencia usando la aplicación U.S. Marshals Service Tips”.

Las autoridades, por otra parte, todavía siguen tras el rastro de otros miembros de Las FARC. Estos son Jairo Sánchez Medina, alias “Pri”; Alberto Valdez, alias “Pelota”; Pedro Juan Santiago Rodríguez, alias “Cuate” y Anderson Bierd Melo, alias “Melo”.

Cualquier información que conduzca al arresto de estos sujetos, también puede ser compartida a través de la línea confidencial 787-343-2020.