Agentes de la Policía de Puerto Rico informaron el cierre de un tramo de la carretera PR-782, en el municipio de Comerío, debido a un derrame de aceite registrado en la vía.

Según el informe, el cierre ocurre específicamente a la altura del kilómetro 9.3, en el barrio Naranjo, donde se detectó el derrame que representa un riesgo para los conductores que transitan por la zona.

Personal de la Defensa Civil se encuentra en el lugar atendiendo la situación, mientras se llevan a cabo los trabajos de limpieza necesarios. Las autoridades indicaron que la carretera permanecerá cerrada hasta que culminen dichas labores.

La Policía exhortó a los conductores a utilizar rutas alternas, entre ellas la PR-791 en dirección a Cidra, la carretera 156 hacia el pueblo de Comerío y la carretera 774 hacia Vega Redonda, además de recomendar precaución y paciencia mientras se completa la limpieza del área.