Una balacera que dejó el saldo de un hombre herido se reportó en horas de la noche del martes en la carretera PR-906, frente al condominio Tierra del Sol, a la altura del barrio Buena Vista de Humacao.

Según la información preliminar, la víctima, cuya identidad no fue divulgada por la Policía, viajaba en un vehículo por el sector cuando se desató la balacera. Fue una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 la que alertó a las autoridades sobre el incidente, tras lo que se trasladaron al lugar, donde localizaron a la víctima.

El hombre recibió atención médica en la escena y fue trasladado a un hospital de la región. Al momento se desconoce su condición. El incidente provocó el cierre de la mencionada vía mientras se investigan los hechos.

Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, se hicieron cargo de la pesquisa.

Humacao fue escenario de otra balacera registrada en la mañana del lunes, frente al centro comercial Plaza Palma Real, que también dejó el saldo de un hombre herido.