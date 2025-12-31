Una persona perdió la vida tras ser arrollada por un vehículo de motor, en hechos reportados en horas de la tarde de hoy en el municipio de Aguada.

El incidente ocurrió a eso de las 3:30 p.m. en la carretera 411, kilómetro 1.0 del barrio Jaguey en Aguada.

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre la situación. El perjudicado fue transportado de inmediato al hospital Buen Samaritano de Aguadilla donde falleció mientras recibía atención médica.

El occiso fue identificado como Roberto Matos Suárez de 59 años de edad y residente del pueblo de Aguada.

Se informó que Matos Suárez fue arrollado por la conductora de una guagua Jeep Compass del 2019. La mujer, de 27 años, alegó que el sol obstruyó su visibilidad, por lo que no se percató de la presencia del peatón en la vía.

El agente Misael Cordero, adscrito al Distrito Policíaco de Aguada tomo la querella y agentes de la división de Patrullas de Carreteras de Aguadilla se hicieron cargo de la pesquisa.