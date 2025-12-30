Un menor de 14 años, identificado como Julián José González Cabán, fue reportado como desaparecido luego de que saliera de su residencia en Aguadilla y no regresara al hogar, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe policiaco, la desaparición fue reportada en la tarde de ayer por su madre, María Cabán Nieves, quien indicó que el menor salió de su residencia el 28 de diciembre, a eso de las 3:30 de la tarde, y desde entonces se desconoce su paradero.

Julián José González Cabán fue descrito como de tez trigueña, 5 pies y 5 pulgadas de estatura, 115 libras de peso, cabello negro y ojos marrones. Al momento de su desaparición vestía camisa y pantalón negro, con calzado color crema, y posee un tatuaje en la mano izquierda con el nombre “Julio”.

De acuerdo con la investigación, esta es la tercera ocasión en que el menor es reportado desaparecido en los últimos meses. El caso es investigado por el agente Yanzel Zambrana González, bajo la supervisión de la sargento Evelyn Vargas Barreto, y dirigido por el teniente Orlando Adames Cardona.