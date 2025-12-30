La mujer hallada muerta a eso de las 9:00 de la mañana del martes en el condominio Sandy Hills, en Luquillo, fue identificada como Priscilla Gumbe Arce, de 30 años y residente de Río Grande, informó la Policía.

Agentes adscritos al distrito de Luquillo acudieron al lugar luego de recibir una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertando sobre la situación. Al llegar, encontraron el cuerpo de Gumbe Arce en el techo del área de administración del condominio.

El caso fue clasificado preliminarmente como una muerte sin causa determinada.

Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Fajardo, junto al fiscal Félix Sánchez, se hicieron cargo de la pesquisa.