Luego de que el tribunal determinara que Mayra Nevárez Torres deberá cumplir 15 años de prisión por provocar la muerte de Justin Santos, hermano del artista urbano Arcángel, su hermana Priscilla Santos reveló que la convicta quería llegar a un “acuerdo absurdo” mientras la familia Santos esperaba que pidiera perdón.

Nevárez Torres dijo en la vista de resentencia que se celebró ayer y que le impuso cárcel y no restricción domiciliaria, que no recordaba lo que pasó ese día de noviembre de 2021, pero que es consciente de que provocó ese accidente.

“Todavía no recuerdo lo que pasó ese día. Pero estoy consciente que causé ese accidente... Soy responsable de lo que sucedió”, declaró la mujer.

A raíz de la condena y del discurso de Nevárez Torres durante la vista, Priscilla escribió en su cuenta de Instagram: “Mayra, en 2021, te pedí una sola cosa... Supliqué que le pidieras perdón a mi mamá. Si ese paso se hubiera dado entonces, te aseguro que hoy no estarías en esa posición. Para mí, ese perdón llegó muy tarde y creo que no es de corazón. Y es mentira que quisieras una reunión, lo que querías era un acuerdo absurdo”.

En una publicación, también dijo: “Desde hace mucho tiempo entendí que el destino de Mayra Nevárez no cambiaría nada en mí, porque no me devolvería a Justin ni aliviaría el dolor que dejó en mí. Pero también entendí lo necesario de este proceso: que se hiciera justicia, sobre todo para mi madre”.

“Hoy cerramos este capítulo y lo entrego a Dios. Confío en que Él transforme este dolor en paz, en descanso para el alma y en luz para los días que vienen”, concluyó.

La última sentencia llega después de una larga lucha de la madre de Justin Santos, Carmen Rosas Santos, para que Nevárez Torres permanezca en la cárcel después de que el Tribunal de Apelaciones decidiera revocar la sentencia de 15 años de prisión domiciliaria.