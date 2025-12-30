Un turista fue asesinado durante la madrugada de hoy en la calle Del Mercado, frente al Teatro 15 en el Viejo San Juan, informó la Policía.

Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 a eso de las 12:45 a.m. alertó sobre una persona herida de bala en el área. Al llegar al lugar, agentes adscritos a los precintos de San Juan y Santurce encontraron el cuerpo de un hombre en la acera, con heridas de bala en diferentes partes.

La víctima fue identificada como Nathan Joel castro, procedente del estado de la Florida.

“Había unos individuos dentro de un negocio. Ahí se suscita una discusión. Posteriormente los hechos continúan fuera del negocio. Ahí comienza una pelea de tres individuos con este individuo que terminó perdiendo su vida. Uno de ellos saca un arma de fuego y le hace la detonación”, contó Juan Jackson, comisionado de la Policía Municipal de San Juan en entrevista con Noticentro.

Jackson indicó que policías municipales se encontraban en el área y se personaron al lugar.

“(Gracias a) una combinación del patrullaje más vigilancia electrónica dimos con estos individuos intentando huir de la escena. Llegamos al lugar donde estaban huyendo, en el ‘parking’ de Ballajá. Los detuvimos y están en cuarteles de la policía municipal”, destacó Jackson.

El vehículo fue ocupado por la Policía de Puerto Rico con lo que se presume es el arma de fuego dentro del vehículo, según indicó.

Cinco personas se encuentran bajo custodia de la Policía y un vehículo fue ocupado.

“Este caso demuestra que cuando hay presencia activa, vigilancia preventiva y un plan de seguridad bien estructurado, los resultados son inmediatos”, expresó el alcalde de la ciudad capital, Miguel A. Romero Lugo en declaraciones escritas, al destacar la intervención de la Policía Municipal, que colabora en la pesquisa.

La investigación quedó a cargo de personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, en conjunto con el fiscal de turno.