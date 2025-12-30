El año 2025 fue marcado por noticias de tragedias, asesinatos fuera de lo común, decisiones relevantes en los tribunales, reclamos de justicia para víctimas de conductores ebrios, guerras entre narcotraficantes y la violencia doméstica que no cesa, entre otros eventos que movieron la opinión pública.

La Policía de Puerto Rico reclama una baja en la incidencia de delitos Tipo I en la isla de un 2.4% en comparación con el año pasado, que incluyen asesinatos, violación, trata humana, agresión agravada, robos, escalamiento, apropiación ilegal y vehículo hurtado. No obstante, la percepción ha sido otra debido a sucesos sin procedentes en años recientes.

En las estadísticas se observa una leve alza en las agresiones agravadas (menos del 1%), escalamientos (5.17) y apropiaciones ilegales (2.8). Los asesinatos reflejan una baja de un 6%.

Mientras que, en la modalidad de robos mediante carjackings en los que se han observado variantes en el modo de asaltar lo que puede sugerir que están sin control, las cifras oficiales reclaman un total de 223 querellas, al 24 de diciembre, una diferencia de 108 menos que en el 2024, cuando se reportaron 331 casos.

Las áreas policíacas en las que se han observado incremento en este delito son: Arecibo (+1), Ponce (+12), Guayama (+4), Utuado (+1) y Aibonito (+4).

Algunos de los casos más sonados del año fueron:

2 de enero: La artista urbana Adriana Nicole Vázquez Pérez, “Audri Nix”, que aún se enfrenta a una acusación por amenaza, incitación a la violencia y alteración a la paz, luego que el dos de enero, día de su toma de posesión, irrumpiera en una misa en la que participa la gobernadora Jenniffer González Colón, el día de la toma de posesión, en la parroquia Santa Teresita en la calle Loíza en Santurce, donde expresó frases como “Muerte al PNP”.

2 de enero: La turista Danielle Bertothy, de 47 años, derramó combustible e incendió los negocios Marinera Restaurant, Bar Marea Combate, Artesanías Juavia y la hospedería Luichy’s Seaside Hotel, en El Combate, Cabo Rojo, tras un altercado en un negocio. El 3 de noviembre, fue sentenciada a cinco años de prisión tras declararse culpable ante un juez federal.

27 de enero: Las oficinas de Rodríguez Plumbing Contractors en Puerto Nuevo fueron escenario de la primera masacre del año, tras el asesinato a balazos de los empleados Alvin Cardona Ríos (31), Ángel Edgardo Rodríguez Torres (38), Nanette Z. Arriaga Pérez (61) y Angilianna Franki González (24). El sospechoso, identificado como Luis H. González Torres (58), quien laboraba como contable, se privó de la vida.

11 de junio: Cuatro oficiales de corrección y otros tres civiles fueron arrestados durante una redada realizada en el Complejo Correccional por su presunta participación en el trasiego de drogas y armas dentro del sistema penal, según reveló una operación encubierta.

17 de junio: Motivado por el trasiego de drogas, tres personas fueron secuestradas y asesinadas. Los cadáveres de Krystal Aimé Martínez Román (38), Agnes Ivette Rivera Castillo (57) y Ramón Luis Soto Vázquez (57) fueron hallados en el tranquilo pueblo de Las Marías. Una cuarta persona resultó herida y logró escapar del ataque. El caso fue esclarecido.

19 de junio: El turista de Carolina del Norte, Noah Joshua Ameson, de 38 años, fue asesinado en la madrugada, en una vivienda de alquiler a corto plazo en la comunidad Miradores de Mar Chiquita, en Manatí, en presencia de sus familiares, en un asalto. Los pistoleros le robaron $1,500 en efectivo, prendas y un par de tenis. Un hombre enfrenta cargos por estos sucesos.

15 de julio: El biólogo y director ejecutivo de la organización Protectores de Cuencas, Robert Viqueira Ríos, fue asesinado de varios impactos de bala frente a su residencia en la calle Star de la urbanización Estancias de Yidomar en Yauco. El juicio contra Eduardo Meléndez Velázquez, su vecino, con quien surgió una disputa por el alto volúmen de un sonido de coquies, comenzó el 22 de diciembre. El pasado 5 de noviembre, se halló causa para juicio en su contra por asesinato en segundo grado.

6 de agosto: El artista urbano “Cosculluela” reportó un robo domiciliario en su residencia de la urbanización Emerald Lake, en Trujillo Alto. Dos enmascarados armados interceptaron un empleado en la marquesina y preguntaron por el también compositor y tras restringirle el movimiento se apropiaron de prendas y otras pertenencias con un valor estimado de $308,700.

11 de agosto: En la madrugada se registró en Aibonito el asesinato de la joven de 16 años Gabriela Nicole “Lela” Pratts Rosario. Los hechos ocurrieron en el desvío Roberto Colón, durante una pelea entre jóvenes y adultos que culminó con el crimen de la menor con un objeto punzante que le perforó el corazón. Las autoridades no han revelado el motivo de los hechos, más allá de que se trató de una riña. A 8 días del crimen el Departamento de Justicia radicó cargos por asesinato en primer grado y portación y uso de armas blancas, en común y concierto acuerdo, a Elvia Cabrera Rivera (40) y Anthonieska “Antho” Avilés Cabrera (17). El 13 de enero de 2026 será la vista preliminar de Avilés Cabrera y el 8 de enero, se llevará a cabo una vista de estado de los procedimientos antes del inicio del juicio.

13 de septiembre: La niña Mikaela Sofía Irizarry Del Rosario de cinco años y diagnosticada con el espectro autista, murió tras su padre Joshua M. Irizarry Ríos de 24 años, dejarla encerrada en su automóvil estacionado frente a su residencia en el barrio Sabana Seca en Toa Baja y acostarse a dormir. El 13 de noviembre, la jueza Irmarie Cintrón Alvarado, del Tribunal de Bayamón, determinó causa para arresto por homicidio negligente y le señaló una fianza de $5,000 la cual prestó.

7 de octubre: Frente a una iglesia en Carolina fueron encontrados los cuerpos desnudos de tres hombres identificados como Ramón Pierret (41), Jean Daniel Santana Márquez (18) y Eliezer Derickson Messon (30). El incidente está relacionado con el robo de un cargamento de drogas en el área oeste. El triple asesinato se vinculó con otra escena descubierta horas antes del mismo día en la marginal de la calle Roosevelt en la barriada Figueroa en Santurce, donde lanzaron los cadáveres de Nathan Borques y Wilber Javier Germoso Ramírez, ambos de 18 años, atados, golpeados y con impactos de bala. A varias de las víctimas les faltaban dedos.

21 de octubre: La Policía confirmó que se investiga una amenaza de muerte a la gobernadora Jenniffer González Colón través de Facebook y diligenció una orden de allanamiento para acceder a una cuenta de vinculada con el mensaje. La investigación busca determinar si la persona que aparece con nombre y foto en la red social fue realmente quien escribió el mensaje “quisiera que maten la gobernadora y saquen a tipo así por facultades mentales”.

28 de octubre: Un mensajero de un camión blindado de la compañía Loomia Fargo fue asaltado a mano armada frente a la tienda Sam’s Club del centro comercial Plaza Escorial, en Carolina, donde fue despojado de una bolsa con $69,000 en remesas de negocios.

30 de octubre: Policías se convocaron por redes sociales para ausentarse por enfermedad (Blue Flu) el fin de semana de Halloween como medida de presión para exigir al gobierno que tome acción para el pago del exceso de las 480 horas de tiempo compensatorio acumuladas por un empleado, el aumento salarial que no reciben hace ocho años y que se acelere en retiro digno. Todavía esperan para recibir esos beneficios.

31 de octubre: Glerys Marie Del Valle Valentín, de 22 años, fue asesinada el 31 de octubre en Mayagüez y fue llevada sin vida al estacionamiento de la Comandancia con un disparo en la cabeza. Su pareja, Elián Rodríguez Ascencio, de 18 años, fue acusado por estos hechos tras ofrecer presuntamente contradictoria a las autoridades. El arma no fue ocupada en ese momento.

4 de noviembre: Se activó la Alerta Amber por la desaparición de una menor de 15 años de su hogar en Toa Baja. En la tarde del día siguiente, Luis E. Agesta Fontánez, de 58 años, entregó a la menor con autismo en un cuartel de la Policía y se le radicaron cargos por corrupción de menores, actos lascivos, restricción libertad y maltrato, al revelarse que presuntamente la mantuvo encerrada en su residencia desde la madrugada en la que la encontró caminando por la carretera. Este fue sentenciado a seis años y seis meses en prisión, tras hacer alegación de culpabilidad y llegar a un acuerdo para la reclasificación de algunos delitos.

10 de noviembre: El narcotráfico y la guerra por el control de los territorios entre organizaciones criminales son las causas principales para que octubre haya sido coronado como el mes más violento del año, hasta el momento, a juicio del superintendente de la Policía, Joseph González Falcón. Octubre cerró con un total de 46 asesinatos, una diferencia de 13 más que los reportados a la misma fecha el año pasado cuando se registraron 33 crímenes violentos.

13 de noviembre: Tras 13 meses de juicio y faltando solo los testimonios de dos testigos del Ministerio Público, Heidy M. Marmolejo García, alias “La Diabla”, se declaró culpable de haber ordenado el asesinato de su expareja Edgar Paul Tejada García, conocido en el género de la música urbana como “El Ministerio”, y atentar contra la vida de Kelymi Angelí Cosme Feliciano, esposa del occiso. García Tejada fue asesinado el 29 de octubre de 2022, por el crimen, la Fiscalía de Carolina presentó cargos contra Marmolejo García, a quien le imputó haber coordinado el ataque con Giovann J. Stella Laboy y Giovanni Maldonado Ortiz. El caso fue radicado el 13 de julio de 2023.

7 de diciembre: Fue excarcelado a un año de haber sido resentenciado a dos años de prisión y ocho de probatoria, Carlos Julián Maldonado, acusado de arrollar mortalmente a Natalia Nicole Ayala Rivera, mientras cambiaba una goma el 4 enero de 2022, en el lado izquierdo de la rampa que conecta con la carretera PR-22, en dirección de San Juan a Bayamón. Su amigo resultó con heridas de gravedad.

9 de diciembre: El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, suspendió al sargento de armas de ese cuerpo legislativo, Manuel L. Vélez Lacomba, de 36 años, quien fue intervenido por la Policía tras tener un accidente de tránsito mientras manejaba un vehículo oficial presuntamente bajo los efectos de bebidas alcohólicas por la Ruta 66.

11 de diciembre: Melvin Camilo Matthews Medina, convicto por la muerte de Lara Camila González Ortiz en un accidente vehicular en septiembre de 2023 en Vega Baja, quedó en libertad supervisada. Matthews se declaró culpable el 23 de septiembre de 2024 y fue sentenciado el 12 de noviembre de 2024 a dos años de cárcel y 13 años de sentencia suspendida. Debido a las bonificaciones que recibió se adelantó su salida de prisión.

15 de diciembre: Armando Rodríguez Rodríguez, de 20 años, murió atropellado en la noche mientras laboraba como gruero y enganchaba un vehículo en el kilómetro 12.4 la autopista Luis A. Ferré, en Caguas. El conductor de 23 años huyó de la escena, no obstante, las autoridades lo identificaron y citaron, amparándose en su derecho a no declarar. La guagua Toyota 4Runner, color blanco y del año 2007, que dejaron en la marginal de la carretera PR-1, en Río Piedras, donde fue sellada, ocupada y analizada.