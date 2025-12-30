Una de las siete masacres reportadas este año en la isla, y que mayor consternación causó, ocurrió el 7 de octubre con horas de diferencia en Carolina y Santurce. Fue una escena sin precedentes. Tenía plasmado un mensaje de escarmiento -enviado por presuntos narcotraficantes- en los cinco cadáveres con señales de tortura, quemaduras, golpes dedos cercenados, atados y desnudos, víctimas del crimen.

El incidente está relacionado con el robo de un cargamento de drogas en el área oeste.

El caso se dividió entre dos escenas, una de ellas hallada alrededor de las 8:20 de la mañana, en una calle sin salida cerca del Paseo de los Gigantes, en las inmediaciones de la iglesia Mission Board Nueva Cosecha en Carolina, donde colocaron los tres cadáveres sin ropa y cubiertos con arena o tierra uno encima del otro al lado del arrastre de una cisterna.

El triple asesinato se relacionó de inmediato con otra escena descubierta horas antes del mismo día en la marginal de la calle Roosevelt en la barriada Figueroa en Santurce, donde lanzaron los cadáveres de Nathan Borques y Wilber Javier Germoso Ramírez, ambos de 18 años, atados, golpeados, con impactos de bala y le faltaban dedos de las manos.

Estos crímenes no han sido esclarecidos.

Otro de los casos que tribulación en la ciudadanía fue la matanza ocurrida el 27 de enero en las oficinas de Rodríguez Plumbing Contractors en Puerto Nuevo, que fue la primera masacre del año.

En pleno centro de trabajo fueron asesinados a balazos los empleados Alvin Cardona Ríos de 31 años, Ángel Edgardo Rodríguez Torres de 38, Nanette Z. Arriaga Pérez de 61 y Angilianna Franki González de 24. El autor de los hechos fue identificado como Luis H. González Torres de 58, quien laboraba como contable, el cual se privó de la vida.

El año pasado se reportaron ocho masacres, dos en Ceiba, Yauco, Toa Baja, Gurabo, Juana Díaz, Ponce y Toa Alta.

Matanzas y trasiego de drogas

7 de marzo: Alexander Nieves Colón, conocido como Popeye, de 27 años y Luis Enrique Robles Rodríguez, de 39 años, fueron ejecutados en el residencial Santiago Iglesias Pantín en Ponce. La tercera víctima, identificada como José Luis Mercado Berrocal de 55 años y conocido como “Uva”, quien era vecino del lugar, fue trasladado hasta un hospital de la zona, donde se certificó la muerte. Nieves, tenía récord criminal por sustancias controladas y Robles por robo.

30 de marzo: En el barrio Playa en Salinas se suscitó una balacera que acabó con las vidas de Luis Alberto Alvarado Rodríguez (33), Luis Guzmán Vázquez (51) y Karol Colón Colón (50). El ataque iba dirigido a Alvarado Rodríguez, quien tenía expediente criminal.

17 de junio: Motivado por el trasiego de drogas, tres personas fueron secuestradas y asesinadas. Los cadáveres de Krystal Aimé Martínez Román (38), Agnes Ivette Rivera Castillo (57) y Ramón Luis Soto Vázquez (57) fueron hallados en Las Marías. Una cuarta persona resultó herida y logró escapar del ataque.

4 de agosto: En el residencial Nemesio Canales en Hato Rey fueron ultimados Bengie Abraham López Pellot (35), Bienny Sosa Matías (19) y Sean Paul Lugo Castillo (20). El tiroteo también dejó el saldo de dos hombres y una mujer heridos de bala. El narcotráfico figura como el posible motivo del triple asesinato.

28 de octubre: En un punto de drogas del residencial Puerto Real en Fajardo a las 10:33 p.m., gatilleros asesinaron a víctimas como Luis René Gómez Reyes, de 24 años; su pareja Joselyn Marie Márquez Colón, de 25 y Luis Manuel Robert Ayuso, de 29. Este último será el objetivo de los gatilleros.

Feminicidios íntimos

De los 18 feminicidios íntimos reportados hasta el 23 de diciembre, en 12 de los casos el asesino se suicidó

Las estadísticas oficiales revelaron que, en el año 2024, ocurrieron 22 crímenes de mujeres motivados por violencia doméstica, lo que implica una diferencia de cuatro casos menos si se compara con este año.

Hasta el 23 de diciembre, 40 mujeres han sido asesinadas por este y otros motivos como trasiego de drogas (13), carjacking (1), rencillas (3), peleas o discusiones (4) y un crimen sin determinar, en contraste con 53 casos en el 2024.

La bailarina, Jada Waldmann, quien se había mudado a Puerto Rico de Indiana. ( Facebook Jada Waldmann )

27 de enero: Jada Waldman de 22 años, bailarina de tubo (pole dancing) fue hallada muerta en estado de descomposición junto al cadáver de su pareja, el masajista José Rosa Rodríguez, en el apartamento en que convivían en la urbanización Villa Fontana, en Carolina. Las autopsias revelaron que la joven fue asesinada por impactos de bala y el hombre se privó de la vida de un tiro de contacto.

9 de febrero: Camill Vilmery Menéndez de 62 años, fue asesinada de un disparo en su hogar ubicado en la urbanización Villas del Rey, en Caguas, por su pareja, Francisco Rivera Veve, cuando le dijo que quería separarse de él. Este se privó de la vida en el lugar.

El feminicidio de Lisalee Escalante Espada, de 28 años, se perpetró el 16 de febrero en Guayama, cuando fue abatida en el auto de su amiga. Su asesino y pareja, Luis David Rodríguez Vázquez, fue sentenciado a 75 años. ( Facebook )

16 de febrero: Lisalee Escalante Espada de 28 años, fue asesinada con un arma de fuego frente a la residencia de sus padres, en la urbanización Jardines de Guamaní, en Guayama, donde una amiga pasó a recogerla, su pareja Luis David Rodríguez Vázquez, de 26 años, le disparó.

En su residencia en Villalba, Mildred Beatriz Colón Bonilla, de 50 años, fue ultimada por su esposo, quien se entregó a la Policía y supuestamente confesó los hechos. La defensa de su esposo, Luis Raúl Santiago Alvarado, solicitó una desestimación en el Tribunal de Apelaciones al impugnar un subinciso del delito de feminicidio. ( Facebook )

16 de febrero: Mildred Beatriz Colón Bonilla, de 50 años, fue ultimada a balazos por su esposo por 30 años, el comerciante Luis Raúl Santiago Alvarado, de 51 años, en su residencia localizada en la la carretera PR-149, barrio Romero, en Villalba. El hombre acudió a un cuartel donde se entregó.

El 15 de marzo, Rebecca Rivera López, de 42 años, fue asesinada en Bayamón. Su pareja, Moises Rivera Rodríguez, se suicidó después del feminicidio. El asesino tenía expediente criminal por sustancias controladas y ley de armas. ( Facebook )

16 de marzo: Rebecca Rivera López de 42 años, fue asesinada con un arma de fuego en el residencial José Celso Barbosa, en Bayamón, a manos de su expareja Moisés Amed Rivera Rodríguez, con quien convivió durante siete años. El hombre se suicidó.

Caroline Bou, de 34 años, fue asesinada el 6 de abril, frente a sus nueve hijos. Por su feminicidio, está acusado Alvin Miguel Torres Alvarado, que se presume la golpeó y apuñaló hasta su muerte. Era madre de nueve menores. ( Facebook )

6 de abril: Caroline Bou, de 34 años, fue golpeada y estrangulada hasta la muerte por su expareja Alvin Miguel Torres Alvarado, en el residencial Villa Vale Verde, en Adjuntas. El hombre fue acusado por el feminicidio íntimo.

Johanna Ortiz Simón, de 51 años, fue la víctima del octavo feminicidio en el año. Se perpetró el 16 de abril en San Juan Por su asesinato, está acusado su expareja Félix Salomón Mejía ( Facebook )

16 de abril: Johana Ortiz Simón, de 51 años, fue baleada por su pareja en la comunidad Villa Palmeras, en Santurce. Félix Salomón Mejías, fue arrestado y procesado.

Eliset Torres Román, de 51 años, fue asesinada el 23 de abril, en su residencia en Hatillo. Su asesino, Javier Soto Ruiz, se quitó la vida con el arma para la que tenía licencia de portación. ( Facebook )

23 de abril: Eliset Torres Román, de 51 años, fue asesinada de un disparo sobre la cama por su compañero consensual por más de 20 años, quien se suicidó tras el crimen en Hatillo. El hijo de la víctima encontró la dolorosa escena.

12 de julio: Linda M. Ledee Díaz, de 29 años, fue ultimada a balazos en calle Baldorioty de Castro, en Salinas, por su expareja Emmanuel Colón Díaz, quien también hirió a la madre de la víctima antes de privarse de la vida.

Antonio Pabón Morales asesinó a su esposa Ramona Umpierre Vázquez, de 47 años y cuando fue arrestado se desplomó muriéndo en la escena por causas desconocidas. ( Captura de Facebook )

17 de julio: Ramona Umpierre Vázquez, de 47 años, fue tiroteada en la barriada Clausel, en Ponce, por su pareja, identificado como Antonio Pabón Morales, quien enfrentaba una crisis de salud mental que también dejó herido a un hijo de la pareja. El agresor se privó de la vida.

Keitshalys Rodríguez Figueroa, de 18 años, fue asesinada el 1 de julio, a manos de su pareja, Jorge Daniel Arman Cordero, de 20 años y quien también se quitó la vida. ( Facebook )

1 de julio: Keitshalys Rodríguez Figueroa, de 18 años, en el barrio Tallaboa Poniente, en Peñuelas, fue baleada por su pareja Jorge Daniel Arman Cordero, quien luego se privó de la vida dentro del vehículo donde ocurrieron los hechos.

En 2021, la víctima cambió su foto de perfil en Facebook utilizando un filtro con el mensaje: “Por un mundo sin violencia. Ni una menos. Ni uno menos. Nadie menos”. ( Facebook: Vilmarie Torres Rodríguez )

26 de julio: Vilmarie Torres Rodríguez, de 40 años, recibió un disparo de parte de su pareja, Alberto Luis Irizarry Mercado, de 43 años, en el barrio Los Indios, en Guayanilla, mientras se preparaba para disfrutar de un día de playa con sus hijos, quien se suicidó con la misma arma de fuego.

Claribel Montes Alicea, de 40 años, perdió la vida el 27 de agosto, en Patillas. Su feminicida se quitó la vida después de apuñalarla. ( Facebook )

27 de agosto: Claribel Montes Alicea, de 40 años, fue atacada con un arma blanca en el sector Villa Pesquera del barrio Bajos, en Patillas, por su expareja, José A. Virola Álamo, de 48 años, quien fue hallado muerto horas después, presuntamente por sobredosis.

30 de octubre: Glenmarie Fonseca Echevarría, de 26 años, vecina del barrio Villodas, en Guayama, fue asesinada por su pareja Kelvin Anaya Torres, de 34 años, quien luego se privó de la vida, con un arma para la cual tenía licencia.

Glerys Marie Del Valle Valentín, de 22 años, fue asesinada el 31 de octubre, en Mayagüez. La víctima era hija de un policía y tenía un niño de 5 años. ( Facebook )

31 de octubre: Glerys Marie Del Valle Valentín, de 22 años, fue llevada sin vida, con un disparo en la cabeza, al estacionamiento de la Comandancia de área de Mayagüez, donde labora su padre, por su pareja Elián Rodríguez Ascencio, de 18 años, quien fue arrestado y enfrenta cargos criminales.

11 de diciembre: Claribel Ramos Correa, de 41 años, fue asesinada de varios impactos de bala mientras entraba a la residencia de su expareja José Ángel Morales Morales, de la misma edad, en el barrio Valenciano Arriba en Juncos. Este se suicidó. Ambos procrearon dos hijos de 15 y 18 años.

19 de diciembre: Milagros De Jesús Rivera, de 47 años, fue asesinada a balazos en carretera PR-111, en el barrio Viví Abajo, en Utuado, tras compartir en un negocio y discutir con su pareja Roberto Rodríguez Estremera, de 49 años, quien se privó de la vida.