Dos escalamientos reportados el lunes en Dorado dejaron como saldo el hurto de armas de fuego, municiones y dinero en efectivo, según informó la Policía.

El primer incidente ocurrió en una residencia en la calle San Francisco, donde el propietario alegó que alguien había abierto su caja fuerte dentro de la vivienda y se llevó una pistola marca Canik Mete MC9 calibre 9 mm, junto con un cargador con 15 municiones y un segundo cargador con 12.

El dueño de la pistola posee la licencia correspondiente.

El segundo hurto se registró en la urbanización Sabanera, donde el querellante indicó que su pistola Taurus modelo PT140 calibre .40 mm, un cargador con municiones y $500 en monedas habían sido sustraídos de la caja fuerte y la alcancía.

Los dos escalamientos se reportaron con horas de diferencia, el primero a las 8:04 a.m. y el segundo a las 12:30 p.m.

Ambos casos fueron referidos al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja.