Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan se encuentran en el proceso de entrevistar testigos y verificar vídeos de cámaras de seguridad que puedan arrojar luz sobre el incidente de esta madrugada, en que un turista murió en medio de una discusión en el Viejo San Juan, y por el que cinco “personas de interés” se encuentran detenidas.

Según ha trascendido, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 a eso de las 12:45 a.m. alertó a las autoridades sobre una persona herida de bala frente al Teatro 15, y al llegar allí agentes de la Uniformada se encontraron a una persona con heridas de bala y otras lesiones, tirada en el pavimento. Luego se dio a conocer, extraoficialmente, que se trataba de un turista.

“La Policía municipal de San Juan en la mañana de hoy detuvo a cinco personas que estamos corroborando si en efecto tienen que ver con el incidente que ocurrió en la calle San Sebastián donde una persona falleció. El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de San Juan se encuentra realizando las entrevistas”, indicó el inspector Robert Ramos Rosario, subdirector de la Superintendencia Auxiliar de Investigaciones Criminales.

Agregó que “en la mañana de hoy una de las personas (detenidas) alegadamente sufrió una crisis emocional. Fue ya atendida en el hospital. No obstante, estamos a la espera que se le dé de alta para entonces continuar las entrevistas”.

Antes en el día, en una entrevista a Noticentro, el comisionado de la Policía Municipal de San Juan, Juan Jackson, había dicho que el incidente ocurrió luego de una discusión en un negocio.

“Había unos individuos dentro de un negocio. Ahí se suscita una discusión. Posteriormente los hechos continúan fuera del negocio. Ahí comienza una pelea de tres individuos con este individuo que terminó perdiendo su vida. Uno de ellos saca un arma de fuego y le hace la detonación”, comentó Jackson a la televisora.

Agregó que gracias a “una combinación del patrullaje más vigilancia electrónica dimos con estos individuos intentando huir de la escena. Llegamos al lugar donde estaban huyendo, en el ‘parking’ de Ballajá. Los detuvimos y están en cuarteles de la policía municipal”.

El inspector Ramos, sin embargo, se limitó a indicar que toda esa información estaba siendo corroborada y la Policía no ofrecería más detalles de la investigación en estos momentos.

“Una vez tengamos un cuadro claro relacionado a lo que sucedió, vamos a estar emitiendo más comentarios”, afirmó Ramos.

Sí confirmó que las cinco personas habían sido detenidas luego de que, a través de un sistema de vigilancia electrónica, se les detectara en una movida que levantó sospechas.

“Es correcto. Ese video va a ser analizado. Y vamos a estar corroborando toda la información que vaya surgiendo”, sostuvo.

Agregó que los agentes de la División de Homicidios del CIC también estarían verificando las cámaras de seguridad que haya en el área donde ocurrió el incidente, para “tener un cuadro claro de lo que ocurrió” y, de ser necesario, hacer las solicitudes correspondientes para obtener los videos con las imágenes del incidente.

“En la mañana de hoy vamos a estar trabajando con este caso, entrevistas, análisis de cámara y corroboración de información que vaya surgiendo”, insistió.

El inspector declinó, por ahora, ofrecer más detalles sobre las cinco personas, inicialmente detenidas por la Policía Municipal de San Juan, pero ahora bajo custodia de la Policía estatal.

Extraoficialmente trascendió que se trataba de dos hombres y tres féminas, dos de ellas menores de edad.

“Nosotros vamos a estar verificando y corroborando si en efecto estas personas tienen que ver con lo que ocurrió esta mañana”, afirmó.

Agregó que, en estos momentos, son consideradas “personas de interés” relacionadas al incidente, pero hasta ahora no habían sido declaradas como sospechosos.

De igual forma, declinó ofrecer detalles sobre la identidad del occiso, indicando que “aún no ha sido identificado” de manera oficial por sus familiares.

“Aun no ha sido identificado. Estamos a la espera de una información que estamos corroborando, de una fémina que lo acompañaba. Estamos a la espera de localizarla. Una vez tengamos un cuadro claro, o tengamos una identificación, la vamos a estar brindando”, indicó Ramos.

Extraoficialmente se identificó a la víctima como Nathan Joel Castro, procedente del estado de Florida. Sin embargo, el inspector sostuvo que no sabía de dónde provenía esa información, y afirmó que “de parte de la Policía de Puerto Rico no se ha dado esa información”.

Sí confirmó que el occiso tenía “una herida de bala” y que “en el lugar se ocupó evidencia, casquillo. Pero no obstante vamos a esperar por el Instituto de Ciencias Forenses (ICF)”.

Por último, el inspector exhortó a “cualquier persona que haya visto lo que sucedió” a “comunicarse con el 787-343-2020 para darnos la información, y de manera confidencial lo vamos a estar trabajando”.