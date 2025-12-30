Eliezer Santiago Ojeda, el hombre que estaba tras las rejas por brutalmente agredir a un nonagenario en Sabana Grande, falleció el pasado 18 de diciembre, confirmó el secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) Francisco Quiñones Rivera.

En declaraciones escritas que emitió a Primera Hora, el funcionario especificó que Santiago Ojeda, de 38 años, estaba encarcelado desde el 9 de enero tras ser acusado de robo agravado domiciliario, pues fue imputado de propinar un ataque contra don William Torres Torres, quien en aquel entonces tenía 90 años.

Inicialmente, Santiago Ojeda fue ingresado en el Complejo Correccional Las Cucharas en Ponce. Luego, fue trasladado a la Institución Correccional Bayamón 501. Hace dos semanas, fue llevado al Centro Médico Correccional por “dificultad respiratoria y dolor de pecho”.

Eliezer Santiago Ojeda ( Suministrada )

“El confinado se encontraba bajo custodia protectiva en la institución Bayamón 501 cuando tuvo que ser trasladado al Centro Médico Correccional por dificultad respiratoria y dolor de pecho. Falleció el 18 de diciembre de 2025”, detalló Quiñones Rivera.

El caso que lo llevó a la cárcel se remonta a la Víspera de Reyes pasada, cuando Santiago Ojeda presuntamente entró a la residencia de Torres Torres, localizada en el barrio Rayo Guaras, mientras el anciano se preparaba su desayuno.

A eso de las 8:00 a.m., Torres Torres había dejado la puerta principal abierta. Así, Santiago Ojeda ingresó a la casa y anunció el asalto.

Cuando Torres Torres respondió que no tenía “nada que darle”, Santiago Ojeda embistió en contra del anciano antes de marcharse del lugar sin robar nada.

Tras el ataque, Torres Torres sufrió un infarto, de acuerdo a lo reportado por NotiCentro (WAPA TV).

William Torres Torres tras el ataque. ( Captura )

“Tanto el DCR como la Policía, la Fiscalía de Bayamón y el Instituto de Ciencias Forenses realizan una investigación por tratarse de una persona bajo custodia”, comentó Quiñones Rivera.

Previo a este ataque, Santiago Ojeda presuntamente había cometido otros crímenes similares. Días antes de agredir a Torres Torres, había escalado una panadería en Sabana Grande.