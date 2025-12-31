Un hombre fue agredido a batazos en medio de un incidente reportado en horas de la tarde del martes en el residencial San Alberto Gardens de Utuado.

Los hechos ocurrieron a eso de las 5:48 p.m., frente al portón de entrada del complejo de vivienda pública. El hombre resultó con una herida abierta en la cabeza, tras lo que fue conducido a un hospital en un vehículo privado. Fue una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 la que alertó a las autoridades sobre el incidente, del que se conocen mayores detalles.

Al momento, la víctima no ha sido identificada ni se proporcionaron mayores detalles sbre su condición. Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Utuado investigan el incidente.