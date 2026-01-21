La Policía de Puerto Rico rindió esta tarde los honores póstumos al coronel Aníbal Morales Aponte, fallecido en el cumplimiento del deber a consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido en Caguas.

La gobernadora de Puerto Rico Jenniffer González Colón decretó este miércoles 21 de enero, como día de duelo por la muerte de Morales Aponte, adscrito a la Unidad Motorizada de Caguas.

Morales Aponte, de 53 años, murió el pasado 13 de enero luego de resultar gravemente herido en un accidente de tránsito el 7 de enero, tras ser impactado por una conductora en la intersección de la avenida Rafael Cordero y la entrada al centro comercial Plaza Centro, en Caguas.

PUBLICIDAD

Durante la ceremonia se realizó una guardia de honor, ofrecieron ofrendas florales, izaron las banderas, el pase de lista final, y la entrega de medallas póstumas, según lo establece el protocolo, para honrar su memoria y su trayectoria como servidor público.

Rinden los honores póstumos al coronel Aníbal Morales Aponte, fallecido en el cumplimiento del deber a consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido en Caguas. ( Suministrada por la Policía )

La comitiva fúnebre de Morales Aponte partió a la 1:00 de la tarde de hoy hasta en el Cementerio Municipal de Trujillo Alto donde recibió cristiana sepultura.

Durante estos actos, el superintendente de la Policía, Joseph González Falcón, resaltó su valor y sacrificio durante sus 29 años de servicio en la agencia.

Morales Aponte es el primer miembro de la Uniformada, en la historia, en recibir un ascenso póstumo al rango de coronel ya que su muerte fue certificada en cumplimiento del deber.

Se informó en un comunicado de prensa que ya se activaron los beneficios contemplados en el Artículo 31 de la Ley 83 de 2025 para que el superintendente de la Policía desembolse al cónyuge supérstite o, en su ausencia, a los dependientes una compensación equivalente a 24 mensualidades del salario bruto que devengaba el agente, con el propósito de cubrir necesidades urgentes de la familia.

Igualmente, se autorizó el pago de los gastos fúnebres hasta un máximo de $5,000, beneficio que también aplica a policías municipales y que es independiente de cualquier otra compensación a la que tengan derecho los familiares.

Rinden los honores póstumos al coronel Aníbal Morales Aponte, fallecido en el cumplimiento del deber a consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido en Caguas. ( Suministrada por la Policía )

“Hoy no cerramos un capítulo, hoy sellamos un legado. Aníbal Morales Aponte sirvió a la Policía de Puerto Rico por 29 años, no por casualidad, no por conveniencia, sino por convicción. Sirvió con honor y así lo despedimos en el día de hoy”, expresó González.