Las autoridades tienen detenido a un hombre que se vio involucrado en un accidente de tránsito esta mañana, en el kilómetro 6.3 de la carretera PR-867, en Toa Baja, mientras manejaba un automóvil hurtado mediante carjacking a un adolescente en Barranquitas.

El hombre de 39 años y vecino de Barranquitas, recibió asistencia médica. Al ser dado de alta quedó en custodia de la Policía, mientras continúa la investigación.

El ahora arrestado transitaba por Toa Baja e invadió el carril contrario chocando de frente con otro vehículo. Ambos condutores resultaron con heridas leves.

Cuando agentes de la Unidad Motorizada de Guaynabo llegaron a investigar la querella del accidente de tránsito se percataron que el Toyota Corolla, color azul del año 1999 y con la tablilla DXL-793, tenía el gravamen de que fue robado a mano armada anoche en Barranquitas, siendo esposado.

Según la querella inicial, a eso de las 9:22 p.m. de ayer, martes, un conductor de 17 años, se encontraba ordenando comida en el servicarro del restaurante Subway, ubicado en la carretera PR-152, en Barranquitas, cuando un hombre se le acercó por la puerta del pasajero y le exigió que lo llevara a comprar drogas.

Al negarse, el sospechoso abordó el automóvil, luego lo golpeó en el rostro y sacó un arma de fuego, con la que lo amenazó de muerte.

Posteriormente, el presunto ladrón dejó a pie al joven frente a las oficinas de LUMA Energy, ubicadas en la carretera PR-156, en el barrio Palo Hincado de Barranquitas y huyó.

El caso está a cargo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito.