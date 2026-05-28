Ocho polizones fueron detenidos a bordo de una barcaza que se disponía a ingresar al puerto de San Juan, informó la Guardia Costera en un comunicado.

Aunque le intervención se produjo el viernes, no fue hasta el jueves que se dio a conocer la información. Los polizones, cuatro de origen chino y cuatro oriundos de la República Dominicana, viajaban a bordo de la barcaza Charlotte Bridge.

La embarcación se aproximaba al puerto de San Juan escoltada por el remolcador Southern Down, cuando se recibió un informe del avistamiento de polizones a bordo. Tras esto, se le dieron instrucciones al capitán del remolcador para que detuviera la marcha fuera del puerto y se despacharon efectivos de la Estación San Juan de la Guardia Costera para que atendieran la situación.

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Tras abordar la barcaza, los oficiales de la Guardia Costera detuvieron a los polizones, los que fueron entregados al Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, en el terminal de Puerto Nuevo, quienes se encargarían del procesamiento y o deportación de los detenidos.

“La coordinación y la rápida respuesta de la Guardia Costera y nuestras agencias asociadas para detener y procesar a estos polizones demuestran nuestro compromiso colectivo con la seguridad y la protección de la frontera marítima de los Estados Unidos y las vías navegables en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos”, declaró el comandante Matthew Romano, jefe de respuesta del Sector San Juan de la Guardia Costera.