Tras hallar discrepancias con la versión de Bryan Hooker sobre la desaparición de su esposa Lynette Hooker, mientras navegaban en las Bahamas, la Guardia Costera de los Estados Unidos se dispone realizar una nueva búsqueda de la mujer, informó NBC.

Hooker alegó que su esposa cayó por la borda de un bote auxiliar del yate de la pareja, el “Soulmate”, cuando estos regresaban a la embarcación, que estaba atracada en Elbow Cay, tras haber estado tomando hasta altas horas de la noche en un bar de la isla Hope Town, el 4 de abril.

Hace varias semanas, la Guardia Costera ocupó el yate de Hooker, tras lo que analizaron el dispositivo de posicionamiento global (GPS) de la embarcación, y al parecer los registros y coordenadas del dispositivo contradicen la versión que éste brindó sobre los hechos.

PUBLICIDAD

Tras la información ofrecida por Hooker, las autoridades habrían buscado a la mujer en una zona equivocada, según explicó un funcionario de la Guardia Costera. La nueva información ha provocado que la Guardia Costera solicite permiso al gobierno de las Bahamas para enviar buzos al Mar de Abaco y realizar una nueva búsqueda, siguiendo las coordenadas del GPS de la embarcación.

Hooker sostiene que Lynette cayó por la borda, tras lo que él tuvo que remar hasta la costa para pedir ayuda porque era ella la que conducía la embarcación en ese momento y tenía las llaves con ella cuando cayó al mar. El hombre, quien estuvo cuatro días detenidos en las Bahamas tras la desaparición de su esposa, aseguró al salir de prisión que permanecería en las Bahamas para buscar a Lynette, pero regresó a los Estados Unidos ese mismo día, dejando atrás su yate.

La hija de Lynette dijo que entregó una muestra de ADN a la Guardia Costera para colaborar con la investigación. La pareja tenía expedientes por incidentes previos de violencia doméstica. En el 2015, Lynette fue arrestada luego que ella y su esposo se acusaran mutuamente de agresión, pero el caso no prosperó porque las autoridades no pudieron determinar quien inició la agresión.