Una vieja rencilla personal fue el aparente móvil de una balacera que dejó el saldo de dos personas heridas esta madrugada en Maricao.

Los hechos se reportaron a eso de la 1:48 a.m. frente a la plaza de recreo del mencionado municipio, cuando surgió una discusión en la que estuvieron involucrado Alexis Nieves Torres, de 44 años y vecino del barrio Montoso, quien recibió un impacto de bala con entrada y salida en la cabeza, y Alejandro Barbosa Santiago, de 31 años y quien resultó herido en el muslo izquierdo y en los dedos de la mano derecha.

Estos fueron trasladados a una sala de emergencias de la zona donde recibieron atención médica y la condición de ambos fue descrita como estable.

De la información suministrada por las autoridades no se desprende si se ocuparon armas de fuego en la escena, ni si las heridas fue el resultado de un intercambio de disparos entre estos, o si hubo terceros implicados en el incidente. El agente Noel Martir, de la división de Agresiones del CIC de Mayagüez investigó el incidente.