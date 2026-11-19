Un adulto mayor resultó herido tras presuntamente ser agredido por su hermano en la tarde de ayer, miércoles, en la calle Del Carmen del barrio Palo Seco, en Toa Baja.

Según se indicó en la querella, a eso de las 5:10 p.m. se recibió una llamada del Centro de Diagnóstico y Tratamiento en la que reportaron que un adulto mayor llegó a la sala de emergencias para recibir asistencia médica.

Este presentaba heridas abiertas en el rostro.

Durante la entrevista preliminar, el perjudicado narró que mientras se encontraba en su residencia sostuvo una disputa verbal con su hermano, por razones no reveladas, quien lo empujó provocando que cayera al piso.

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Acto seguido, se le sentó encima, lo agarró por el cuello con su mano izquierda y comenzó a agredirlo con los puños, ocasionando una herida abierta sobre la ceja izquierda. Esta lesión requirió que le tomaran siete puntos de sutura.

Posteriormente, fue dado de alta.

Su hermano de 61 años, fue arrestado y se le leyeron las advertencias en ley.

La pesquisa se refirió al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.

El caso sería consultado hoy con el fiscal de turno.