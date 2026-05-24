Las autoridades investigan un doble asesinato ocurrido a las 12:27 de la madrugada de este domingo en la calle 49 con intersección calle 32, en las Parcelas Falú, en Río Piedras.

Según la información preliminar, una llamada de alerta llevó a los agentes hasta el lugar, donde encontraron los cuerpos sin vida de dos hombres, ambos con heridas de bala en la cabeza y el rostro.

Al momento, los occisos no han sido identificados. Estos fueron descritos como dos hombres de entre 20 y 25 años aproximadamente.

Uno de los cuerpos corresponde a un hombre de tez blanca, de aproximadamente 5 pies 9 pulgadas de estatura y 165 libras de peso, con pelo negro y ojos marrones. Vestía jacket negro marca Nike, mahón largo y calzado deportivo negro Nike. Además, llevaba una cadena dorada con un crucifijo con piedras rojas.

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El segundo hombre fue descrito como de tez blanca, aproximadamente 6 pies de estatura y 150 libras de peso, ojos marrones y cabello negro. Vestía jacket negro marca Columbia, sudadera gris larga y calzado deportivo gris y blanco marca Nike.

No se informaron arrestos relacionados a este caso.

En la escena se personó el agente Edras Plaza de la División de Homicidios, bajo la supervisión de los sargentos Molina y José Flores, quienes continuaron con la investigación junto al fiscal Christian Castro Plaza.

Ambos cadáveres fueron trasladados al Instituto de Ciencias Forenses (ICF).