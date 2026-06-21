La Policía de Puerto Rico investiga dos asesinatos ocurridos durante la madrugada de este domingo, Día de los Padres, en hechos separados.

El primer caso reportado ocurrió a eso de la 1:00 de la madrugada en el barrio Piñas sector Mora en Comerio.

Una llamada a través del sistema 911, alertó a los agentes sobre situación sospechosa. Al llegar la policía a la escena, encontraron el cuerpo de un hombre en el interior de un vehículo con una herida de bala en el área de la cabeza.

El occiso no ha sido identificado.

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En un caso separado, un joven de 27 años fue asesinado en la madrugada de hoy en una estructura abandonada en la avenida 65 de Infantería, en Río Piedras.

Según información preliminar de la Policía, a eso de las 2:47 a.m. se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 911 alertando sobre el hallazgo de un cuerpo en el pavimento en la calle José Abad. Al llegar al lugar, agentes de la División de Homicidios del CIC de San Juan encontraron el cuerpo de un hombre con heridas de bala.

El occiso fue identificado como Egaldo José Oquendo, de 27 años y residente de Toa Baja.

En la escena se ocuparon dos casquillos de bala como parte de la investigación.

No se reportaron arrestos relacionados a estos casos. La Policía sigue investigando.