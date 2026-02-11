Dos asesinatos fueron reportados durante la madrugada de este miércoles en San Juan, con apenas unas horas de diferencia, informó la Policía de Puerto Rico.

El primer caso se registró a las 12:04 a.m. en la calle 49 de las parcelas Falú, en Río Piedras.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre disparos en el lugar. Al llegar, los agentes encontraron el cuerpo baleado de un hombre que no ha sido identificado.

Horas más tarde, a las 2:47 a.m., otro asesinato fue reportado en las inmediaciones del residencial Vista Hermosa, en Puerto Nuevo.

La Policía indicó que recibió una llamada al 9-1-1 sobre una persona herida de bala y, al presentarse en la escena, los agentes hallaron el cadáver de un hombre que tampoco ha sido identificado.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan investigan ambos casos en unión a los fiscales de turno.