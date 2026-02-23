Dos personas que viajaban en una motora resultaron gravemente heridas tras chocar contra un vehículo en la carretera 117, intersección con la carretera 321, en Lajas.

El accidente de tránsito, de carácter grave, ocurrió en horas de la noche de ayer e involucró a dos vehículos de motor y una motora, según la información preliminar ofrecida por la Policía de Puerto Rico.

Como resultado del impacto, el conductor y el pasajero de la motora, que no han sido identificados, sufrieron heridas de gravedad.

El agente Jesús Vélez, adscrito a la División de Tránsito del área de Mayagüez, junto a la fiscal Maylen Colón Caban, se hicieron cargo de la investigación correspondiente.