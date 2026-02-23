Un accidente de tránsito con desenlace fatal se reportó a eso de las 5:00 p.m. del domingo en la carretera PR-167, kilómetro 31.0, en el barrio Doña Elena, en Comerío.

Según el informe preliminar de la Policía, el conductor de una motora perdió el control del vehículo mientras transitaba por la vía, invadió el carril contrario e impactó de frente una Ford F-250 que se desplazaba en dirección opuesta.

El motociclista, un hombre de 51 años, residente de Carolina, fue transportado a un hospital, donde los médicos certificaron su muerte a causa de las heridas recibidas en el choque.

Por su parte, el conductor de la guagua fue sometido a la prueba de aliento, la cual arrojó 0% de alcohol en su organismo.

La investigación está a cargo del agente Juan C. Román Ferrer, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras del área de Aibonito, en unión al fiscal Juan Santos Santiago.