Una discusión por unos guineos terminó en una agresión grave reportada a eso de las 3:00 de la tarde de ayer en la carretera 156 en Orocovis, informó la Policía de Puerto Rico.

Según la información preliminar, el querellante alegó que, tras el altercado, un hombre sacó un objeto punzante e intentó agredirlo.

El caso fue consultado con el fiscal Santos, quien instruyó a los agentes a localizar al presunto agresor para la posible radicación de cargos.

Posteriormente, el agente Torres, adscrito al distrito de Orocovis, logró ubicar al sospechoso en la calle Pedro Arroyo. Sin embargo, el individuo huyó corriendo hacia el área del río al notar la presencia policial.

Las autoridades continúan su búsqueda como parte de la investigación correspondiente.