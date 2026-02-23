Un accidente de tránsito de carácter fatal se reportó a eso de las 8:40 p.m. del domingo en la carretera PR-194, frente al negocio Los Paraos, en Fajardo.

Según la información preliminar de la Policía, un hombre de 64 años, residente del municipio, conducía un Chrysler 300 negro, año 2006, cuando fue impactado por un Hyundai Santa Fe, por circunstancias que aún se encuentran bajo investigación.

A raíz del fuerte impacto, el conductor fue transportado a un hospital, donde posteriormente se certificó su muerte debido a las heridas sufridas.

El agente Encarnación, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Fajardo, junto al fiscal Ramsés Aguayo, se hicieron cargo de la pesquisa.