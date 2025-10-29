Una barbería en el pueblo de Toa Baja se convirtió en el más reciente escenario de la ola criminal que azota al país, luego que una balacera dejara el saldo de dos muertos.

Según confirmó la Oficina de Prensa de la Policía, los hechos ocurrieron en la barbería Tito Unisex, localizada en la avenida Ramón Ríos Román de ese municipio. En lugar la policía se topó con el cuerpo de un hombre en el interior del establecimiento y otro afuera del negocio. Hasta el momento las víctimas no han sido identificadas.

Agentes adscritos a la División de Homicidios de Bayamón en unión al fiscal de turno investigan el incidente.