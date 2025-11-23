Dos peatones murieron atropellados esta tarde en un accidente reportado en la carretera PR-3, cerca del centro comercial The Outlet 66 en Canóvanas, según informó la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre el incidente, en el cual dos personas que caminaban por el área verde de la carretera fueron impactadas por un auto bajo circunstancias que aún se encuentran bajo investigación. Debido a los traumas recibidos, ambos perjudicados fallecieron en el lugar y no han sido identificados.

No se ofrecieron detalles sobre el conductor del vehículo que impactó a los peatones.

Personal de la División de Patrullas de Carreteras del área de Carolina, en unión al fiscal de turno, se hizo cargo de la investigación del accidente.