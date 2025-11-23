Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos al precinto de Bayamón Oeste, investigan la muerte de una mujer de 87 años reportada anoche en una residencia de la urbanización Braulio Dueño, en Bayamón.

Según la información preliminar, la querellante indicó que, luego de que familiares intentaran comunicarse con la señora Galda Valderrama, de 87 años, y no recibieran respuesta alguna, un ciudadano procedió a romper el candado de la marquesina. En el interior de la vivienda localizaron el cuerpo de la octogenaria.

En el lugar se encontraron recipientes con rastros de sangre, por lo que se notificó al personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón para que se uniera al protocolo de investigación correspondiente.

El agente Carlos Lafontaine y el fiscal Isaías Ojeda se hicieron cargo de la investigación, según informó la Policía.