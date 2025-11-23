Un joven de 29 años murió en un accidente de motora en horas de la madrugada de hoy, domingo, en Bayamón, informó la Policía de Puerto Rico.

El incidente ocurrió a las 2:10 a.m. en el kilómetro 3.9 de la carretera 829. Según la información preliminar, el conductor de una motora modelo Force 200 color negra, identificado como Michael G. Cruz Báez, perdió el control del vehículo por causas que aún se investigan y chocó contra una verja de cemento a orillas de la carretera.

Cruz Báez resultó con heridas graves y fue atendido por paramédicos que llegaron al lugar, quienes confirmaron que no presentaba signos vitales.

El accidente está siendo investigado por el agente Juan Rivera, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón, con la participación del fiscal Isaías Ojeda, según detalló el informe policial.