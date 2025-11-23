Un joven fue despojado de su carro y pertenencias mientras se encontraba en un parque de pelota en horas de la madrugada de hoy, domingo, en Caguas, según informó la Policía de Puerto Rico.

El perjudicado, de 20 años, relató que mientras estaba frente al parque de pelota ubicado en la calle Coral de la urbanización Villa Blanca, cuatro individuos vestidos de oscuro, mediante intimidación y amenaza con armas de fuego, lo despojaron de su vehículo, un Kia Río blanco del 2013 con tablilla IBO-576, así como de dos celulares, una computadora portátil y una cartera con documentos personales.

Tras cometer el robo, los sospechosos abandonaron el lugar sin causarle daño físico al joven, según detalló el informe policial.

Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área continúan con la pesquisa para dar con los responsables del incidente.