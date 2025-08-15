La jueza Rocío Alonso González, del Tribunal de San Juan, ayer, jueves, determinó causa para arresto Waldemar Jr. De Jesús González, de 39 años, por violencia doméstica y le señaló $300,000 de fianza.

El imputado, que enfrenta cargos por maltrato y maltrato mediante restricción a la libertad, al amparo de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, fue encarcelado en el Complejo Correccional de Bayamón al no prestar la fianza.

De Jesús González, fue arrestado el miércoles en una residencia de la urbanización Caparra Terrace, en Puerto Nuevo, tras recibirse una querella que reportaba que le estaba restringiendo la libertad a su pareja consensual por los últimos años.

Surge de la investigación de la agente Flor Rivera, adscrita a la División de Violencia Doméstica de San Juan, que el miércoles, su pareja fue hallada por los patrulleros encadenada al portón del balcón de la residencia, tras ser agredida con las manos en el rostro frente a los hijos procreados en común, de 2 y 10 años. En el informe de novedades no se precisó si la mujer de 29 años había sido víctima anteriormente de violencia doméstica y no lo denunció.

En ese momento, la perjudicada se negó a recibir asistencia médica.

No se encontraron querellas anteriores en los archivos de la Policía de Puerto Rico, no por maltrato de menores.

Los cargos fueron formulados por la fiscal María Y. Cruz Rolón.