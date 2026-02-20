( Suministrada por la Policía )

El juez Carlos Capó, del Tribunal de Caguas, determinó causa para arresto por cargos de maltrato por negligencia de menores y 43 por maltrato de animales, a los padres de una niña de cuatro años, diagnosticada con el Trastorno del Espectro Autista (TEA) que vivía en condiciones deplorables en una residencia abandonada ubicada en la calle Nobleza de la urbanización Villa Esperanza, en ese municipio.

Roberto Jr. Ramos García, de 43 años, y Karma Sánchez Jiménez, de 40, fueron encarcelados anoche al no prestar una fianza total de $880,000 por hechos ocurridos el 18 de febrero.

PUBLICIDAD

Los padres de una niña con autismo fueron acusados por maltrato de animales y maltrato de menores al mantenerla viviendo en condiciones deplorables. ( Suministrada por la Policía )

El miércoles, personal de la Unidad de Protección y Bienestar Animal de la comandancia de Caguas llegó hasta una residencia colindante a la escuela Juan J. Osuna para investigar una querella de crueldad con animales.

Al llegar encontraron unos 45 perros en condiciones de confinamiento, poca alimentación sin la limpieza adecuada y amarrados a los árboles, entre maleza.

Los padres de una niña con autismo fueron acusados por maltrato de animales y maltrato de menores al mantenerla viviendo en condiciones deplorables. ( Suministrada por la Policía )

Al intervenir con la pareja, que alegó que eran rescatistas, se percataron que vivían con la menor en una residencia sucia, con insectos, sin agua potable, servicio de energía eléctrica, ni comida, por lo que fueron arrestados.

El caso se refirió al Departamento de la Familia quien asumió la custodia de emergencia de la menor.

La vista preliminar se pautó para el 3 de marzo, en el Tribunal de Caguas.

El jueves se removieron 43 perros y encontraron a uno muerto semi sepultado. Todos fueron llevados a un albergue para ser atendidos por un veterinario y poner en adopción a los que estén aptos.