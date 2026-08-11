“El dolor no me va a destruir”.

Mostrando una actitud estoica, Lisandra Rosario, madre de Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, quien fue asesinada a puñaladas hace un año en Aibonito, acudió a su cuenta en Facebook para reflexionar sobre el doloroso tiempo que le ha tocado vivir sin ella y en espera de justicia.

La afligida madre narró cómo todavía anhela escuchar la voz de la adolescente, verla llegar al hogar, abrazarla y decirle cuánto la ama.

“Hoy se cumple un año desde el día más doloroso de mi vida: el día que asesinaron a mi hija, Gabriela Nicole. Dicen que el tiempo ayuda a sanar, pero hay heridas que no se cierran. Hay ausencias que se sienten todos los días y preguntas que siguen sin respuesta. Ha pasado un año, pero todavía hay momentos en los que mi corazón espera escuchar tu voz, verte llegar, abrazarte y decirte cuánto te amo”, lee un fragmento de sus expresiones.

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Dentro de su dolor acudió en la mañana de este martes a la sala del juez Juan A. Rosario Reyes Colón, del Tribunal de Aibonito, para juramentar junto a su hija Lismary Torres y a todos los demás citados como testigos del Ministerio Público antes de que inicie el juicio por jurado en su fondo contra Anthonieska Avilés Cabrera, de 18 años, quien enfrenta cargos por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas, con agravantes, quien se alega la hirió mortalmente.

El Nuevo Día informó que el Ministerio tiene 75 testigos, quienes fueron juramentados de manera presencial y mediante vídeollamada y la defensa diez testigos de refutación, quienes están citados para el 18 de agosto.

En menos de tres horas, el 23 de julio un panel de jurado -integrado por siete mujeres y cinco hombres- emitió un veredicto de culpable en los mismos cargos contra su progenitora, la coacusada Elvia Cabrera Rivera.

Se alega que la mujer sacó un objeto punzante de una cartera y se la entregó a su hija en medio de varias peleas entre menores y adultos.

Su defensa está en proceso de solicitar una apelación.

“Lela, me duele profundamente que no estés aquí para vivir todo lo que te faltaba. Me duele que alguien haya decidido arrebatarte la vida de la forma más cruel y dejarnos a nosotros con este vacío que nunca escogimos. Pero quiero que sepan algo: El dolor no me va a destruir. Voy a transformar cada lágrima en fuerza. Cada recuerdo en esperanza. Y cada día que pase, voy a seguir pronunciando tu nombre (Lela)”, expresó Lisandra.

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Reiteró que, hasta su último suspiro, Gabriela Nicole vivirá en su corazón.

“Mientras tenga voz, seguiré pidiendo justicia por mi bebé, hoy no solamente recordaré el día en que te perdí. También recordaré el privilegio de haber sido tu mamá, de haberte amado y de haber compartido parte de mi vida contigo. Mi niña, quizás no pueda cambiar lo que pasó, pero sí puedo asegurarme de que tu vida, tu nombre y tu historia jamás sean olvidados”, añadió.

“Un año después, sigo aquí. De pie. Con el corazón roto, pero de pie. Luchando por ti. Esperando justicia. Te amo hoy, te amé ayer y te amaré por el resto de mi vida. Descansa, mi Gabriela Nicole. Mamá nunca te olvidará”, finalizó.

A las 5:30 p.m. de hoy se convocó a una caminata desde el estacionamiento municipal al lado de la Comandancia de área de Aibonito hasta el desvío Roberto Colón, donde ocurrieron los fatales hechos. Allí mismo se llevará a cabo una vigilia hasta las 8:00 p.m. por su memoria.

“Que esta caminata sea solo un llamado de paz, unión y esperanza, para construir un futuro más seguro, donde nuestros hijos puedan vivir, soñar y cumplir sus metas”, se menciona en el afiche invitando a la comunidad.

El proceso de desinsaculación del jurado continúa hasta conseguir un panel de 12 y seis suplentes. Al presente se han seleccionado nueve, siete hombres y dos mujeres.