Algunas de los casos de personas desaparecidas en Puerto Rico que figuran en el portal de NAMUS (National Missing and Unidentified Persons System), desaparecieron hace tanto tiempo que ya no hay nadie esperando por ellos.

Otros, como el del pequeño Marcos Antonio Cruz, quien fue abandonado en Puerto Rico el 15 de diciembre de 1984 a la edad de dos años, son más complicados porque no solo no existen muchos datos sobre el caso, sino porque además, el niño apenas tenía lazos conocidos con Puerto Rico.

De hecho, aunque su padre era puertorriqueño, él ni siquiera vivía en la Isla y no tenía relación con el menor y su madre, Sabrina Hamburg, quien para esa época era parte del desaparecido culto House of Prayer, con base en Florida, cuya líder, Anna Young, habría ordenado a la madre deshacerse de su hijo, según relató la propia Hamburg en un episodio del podcast The Followers: House of Prayers, hace varios años.

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La mujer relató que ingresó al culto con apenas 24 años, acompañada de su madre, quien poco más de un año de haber ingresado en la comunidad establecida en Micanopy, huyó del lugar. Aunque Hamburg recordó que su tiempo dentro de la comunidad de House of Prayer fue duro, debido a la estricta disciplina que impartía Young a sus feligreses y que incluía trabajo extenuante y castigo físico, fue poco después que su madre huyó del lugar cuando la situación se complicó para ella y Marcos,

Y es que al parecer un recurso legal presentado por la abuela del menor para conseguir la custodia de su nieto, puso en el radar de las autoridades al culto y a Young, llevando a la “líder religiosa” a tomar una decisión extrema. Alguien tenía que abandonar la comuna, y era el pequeño Marcos o Ana.

“Claro que es Marcos, porque ella no se va a ir, y dijo que hay que enviarlo a Puerto Rico porque es de allí. Su padre era puertorriqueño. Y él necesita regresar a Puerto Rico”, manifestó Hamburg en el episodio.

Y así sin más, un mes después de que la abuela del menor comenzara a hacer gestiones dirigidas a garantizar el bienestar de su nieto, Young compró boletos de avión y envió a la joven acompañada de un “chaperón”, con una sola misión, abandonar al niño en las calles de Puerto Rico.

Aunque Sabrina no tiene certeza de donde abandonó a su hijo, y aunque las instrucciones que Young le dio al hombre que acompañó Sabrina en el viaje, fueron que abandonaran al menor a su suerte, por lo que ella recuerda del lugar, algunos piensan que pudo ser el Viejo San Juan, específicamente afuera de una iglesia, cercana a un restaurante de comidas rápidas.

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“Sus instrucciones fueron dejarlo en la calle, encontrar un lugar oscuro, esperar hasta la noche en la oscuridad y dejarlo en la calle. Cuando llegamos a Puerto Rico, le dije que no podíamos dejarlo en la calle. Así que le dije que si lo dejaba en una iglesia, sabía que alguien lo encontraría y lo cuidaría”.

Luego de abandonar a su hijo, Sabrina regresó a House of Prayers y pasó ocho años más allí hasta que abandonó la congregación en el 1992.

Precisamente en ese año, Anna Young fue convicta por haberle dado un baño a una menor con blanqueador (cloro) lo que le dejó quemaduras permanentes a la víctima, tras lo que se dio a la huida y durante su ausencia, el culto que dirigía se desbandó. En el 2000, Young fue localizada, arrestada y cumplió unos meses de prisión por el caso de maltrato a menores.

Sin embargo, en el 2017 nuevamente Anna Young volvió a enfrentar la justicia, esta vez acusada del asesinato de un infante. La persona que alertó a las autoridades fue su propia hija. Durante la investigación quedaron al descubierto las muertes de otra niña que fue parte del culto, y de la mayor de sus hijas. Young terminó declarándose culpable del homicidio de un niño que fue parte del culto y condenada a 30 años de prisión. Young, en aquel momento de 79 años, murió a los 33 días de haber sido encarcelada.

Más allá del relato de la madre de Marcos, poco es lo que se sabe de su desaparición.

Las autoridades del condado de Alachua en Florida mantienen el caso abierto, pero no existen expedientes policíacos en Puerto Rico que reflejen el hallazgo de un menor en los predios de una iglesia el 15 de diciembre de 1984.

Durante la participación de Sabrina en el podcast se mencionó que la mujer ha recurrido a distintas bases comerciales de ADN con la esperanza de que pueda encontrar alguna pista del paradero de su hijo Marcos, que hoy tendría 44 años, pero al día de hoy no ha habido ninguna coincidencia.