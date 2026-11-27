En silla de ruedas, con la mano izquierda enyesada y múltiples cortaduras en su pierna izquierda, fue trasladado este viernes hasta el Cuartel General de la Policía un joven de 22 años, conocido como Mamut y a quien se le achaca un doble asesinato en Coamo.

El coronel Carlos Cruz, superintendente auxiliar de Operaciones Especiales, informó que el joven José M. García Rodríguez será acusado por la Fiscalía federal por posesión de un arma automática. No obstante, enfrentaría otros cargos estatales, además del doble asesinato en Coamo que ya se le imputa.

“Ese señor, conocido como Mamut, fue dado de alta en el día de hoy. Poseía un grillete, se quitó un grillete estando en juicio por un doble asesinato ocurrido en Coamo. Hay una orden de arresto contra él”, informó el oficial.

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Los golpes que presentaba José M. García Rodríguez fueron el resultado de la persecución policiaca que se desató el pasado viernes en Santa Isabel, cuando intentó huir en motora de la Policía. Según el reporte de novedades, Mamut chocó contra una patrulla de la Policía y su acompañante, Jael A. Aponte Ortiz, de 21 años, murió a consecuencia del accidente.

El fugitivo enfrenta cargos por un doble asesinato ocurrido el el 10 de mayo de 2023, en el negocio El Chotis, ubicado en la barriada Zambrana, en Coamo. ( Suministrada por la Policía )

García Rodríguez fue dado de alta hoy y trasladado, de inmediato, al Cuartel General. Allí, se le fichó.

Mamut no emitió expresiones a la prensa.

No obstante, Cruz indicó que el arresto del joven llevará la paz a comunidades en Coamo, Santa Isabel, Aibonito, Orocovis y Barranquitas, donde presuntamente mantenía su operación criminal.

“Este individuo tenía aterrorizado a todos los ciudadanos residentes del área de Coamo, Barranquitas, Orocovis, toda esa área central, Santa Isabel, ya que es sospechoso de otros asesinatos mientras estuvo prófugo. Es sospechoso de varios robos, es sospechoso de varios tiroteos. Durante las noches, salía de madrugada y lo podemos vincular a varios tiroteos. Por ende, nosotros entendemos que esa área de Coamo, Santa Isabel y Barranquitas la vamos a normalizar con este arresto”, afirmó.

El funcionario no dio detalles de la investigación relacionada al accidente en el que murió Aponte Ortiz. No obstante, informó que al joven se le ocupó un arma durante el arresto, la cual tenía un dispositivo para disparar de manera automática.

“Ya el FBI va a asumir jurisdicción para procesarlo a nivel federal”, precisó.