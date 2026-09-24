La Policía de Puerto Rico busca dar con el paradero de José M. García Rodríguez, de 22 años y apodado “Mamut”, quien anteriormente residía en Coamo y enfrenta cargos relacionados con un doble asesinato ocurrido en 2023.

Los hechos por los que fue acusado ocurrieron durante la mañana del 10 de mayo de 2023, en el negocio El Chotis, ubicado en la barriada Zambrana, en Coamo.

De acuerdo con la investigación policial, García Rodríguez presuntamente asesinó a tiros a Nathanael Sánchez Massa, de 22 años, y Maryaline Rivera Santiago, de 53 años. Además, resultó herido de bala un sexagenario. Las víctimas y el herido eran vecinos de Coamo.

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Sánchez Massa no tenía antecedentes penales y había solicitado una licencia para portar armas de fuego, la cual le había sido concedida.

Ficha policíaca del acusado, José M. García Rodríguez, de 22 años. ( Suministrada )

Los hechos

Según la Policía, varios gatilleros dispararon desde un auto con armas de diferentes calibres, incluyendo un rifle, hacia el frente del negocio. Sánchez Massa habría entrado al establecimiento buscando refugio, pero fue alcanzado por los disparos.

Rivera Santiago, quien no tenía vínculos con el joven, se encontraba comprando mercancía en el colmado cuando ocurrió la balacera que le costó la vida. Según la investigación, la mujer habría sido utilizada como escudo humano.

La balacera habría ocurrido por una disputa por el control de puntos de drogas.

Aproximadamente una hora después del doble asesinato, los agentes de la División de Vehículos Hurtados investigaron una querella relacionada con un vehículo incendiado.

Se trataba de una Kia Sportage del año 2018, que figuraba como hurtada en el área policiaca de San Juan. La guagua fue localizada completamente quemada alrededor de las 8:20 a.m., en la calle Texidor, del sector Playa, en el barrio Jauca, en Santa Isabel.

Más implicados en el crimen

Los otros sospechosos fueron identificados como Wilfredo “Bemba” Bonilla David, de 23 años; Alberto “Gárgola” De Jesús López, de 23 años; y Alexander “Gordo” Torres Orengo, de 29 años.

Un quinto sospechoso, Christopher Martínez Rodríguez, de 23 años, fue asesinado junto a un adolescente de 17 años en enero de 2025, en la autopista PR-52, en Ponce, tras salir de una vista en alzada en el tribunal. El joven había sido víctima de un atentado a tiros en octubre de 2024, en el servicarro de un restaurante de comida rápida en Ponce.

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Según la Policía, varios gatilleros dispararon desde un auto hacia el frente del negocio con armas de diferentes calibres, incluyendo un rifle, por una disputa por el control de puntos de drogas. ( Suministrada )

Enfrenta múltiples cargos

García Rodríguez fue acusado de dos cargos por asesinato en primer grado, uno por tentativa de asesinato, uno por riesgo a la seguridad u orden público al disparar un arma de fuego, uno por incendio y otro por destrucción de pruebas.

El joven se encontraba en libertad bajo supervisión mediante un grillete electrónico, pero presuntamente se lo removió para evadir a las autoridades.

La Policía indicó que el caso se encuentra en la etapa previa a la imposición de sentencia.

García Rodríguez fue descrito como de tez negra, delgado, cabello corto negro y aproximadamente 5 pies y 8 pulgadas de estatura. La Policía advirtió que se presume que puede estar armado y ser peligroso.

Cualquier persona que tenga información que pueda ayudar a dar con su paradero puede comunicarse de manera confidencial con la Policía al 787-793-1234, extensiones 2200, 2217 y 2271, o al 787-343-2020.

Agentes del Negociado de Inteligencia y Arrestos están a cargo de las gestiones para localizarlo.