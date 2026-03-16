Un trabajador murió por una descarga eléctrica a media mañana de hoy, lunes, en los predios de la compañía RK Power, localizada en el kilómetro 30.7 de la carreta PR-1, en Río Piedras.

Según la información suministrada por la Policía y en condiciones que se encuentran bajo investigación, a eso de las 10:38 a.m. de hoy, lunes, se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, que alertó sobre la situación.

Al llegar los agentes a la escena localizaron a un hombre de 35 años, que no fue identificado, con quemaduras.

De la investigación preliminar surge, que mientras el perjudicado se disponía a realizar unos trabajos de mantenimiento en la compañía donde laboraba, recibió una descarga eléctrica que le provocó serias quemaduras en diferentes partes del cuerpo.

El perjudicado fue transportado al hospital Menonita de Caguas donde falleció mientras recibía asistencia médica.

Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, junto al fiscal de turno, se harán cargo de la pesquisa.