La gasolinera Texaco localizada en carretera PR-639 del barrio Sabana Hoyos en Arecibo, fue escalada esta madrugada por delincuentes que rociaron pintura sobre el lente de las cámaras de seguridad para no ser captados en su fechoría.

La querella se radicó a las 6:26 a.m. de hoy, lunes, tras percatarse que habían forzados los candados de la puerta corrediza de seguridad del lado sur de la estación para lograr acceso al interior.

Acto seguido, vandalizaron las cámaras de seguridad y le causaron daños a una máquina ATM, de la cual se apropiaron de una cantidad indeterminada de dinero.

Según el informe de novedades de la Policía, los delincuentes se apropiaron de $800 en efectivo de la caja registradora, $7,000 de una máquina de la compañía Loomis y del dinero contenido en ocho máquinas tragamonedas.

Los escaladores también cargaron con las grabadoras de vídeos del sistema de seguridad.

El caso lo investiga la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Arecibo.