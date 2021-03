El designado Administrador la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), Dr. Carlos Rodríguez Mateo, reveló hoy que en los pasados dos años ha observado un alza en el consumo de drogas sintéticas cuya peligrosidad es más alta que las sustancias controladas tradicionales.

Estos químicos, tienen su atractivo entre los usuarios por la novedad, el costo y hasta la facilidad de conseguirlos. Sin embargo, son mucho más peligrosos que las drogas comunes pues poco se sabe sobre su farmacología y se elaboran de forma casera sin ningún tipo de control de calidad o pureza del producto. Además, el efecto de estos tóxicos son devastadores en el organismo.

“Sí hemos visto un incremento en esa utilización, en primer lugar, está mucho más disponible para la población que la utiliza, en segundo lugar, el bajo costo la hace una droga de elección para esa población y yo creo que eso es una de las grandes murallas que nosotros tenemos que vencer porque es tan accesible, pero por el otro lado, es altamente peligrosa, altamente adictiva”, sostuvo el exsenador.

El funcionario aclaró que no tiene estadísticas oficiales disponibles, pero sus expresiones surgen a base de los casos que ha observado en el desempeño de su rol como médico primario y su labor en las salas de emergencias durante el cual ha visto numerosos casos de jóvenes que son trasladados a recibir ayuda bajo los efectos de estas drogas sintéticas.

Por tal razón, anunció que se propone iniciar una campaña de alerta y orientación masiva no solo dirigida al usuario de sustancias controladas sino a la ciudadanía de todas las edades para que conozca el peligro que estas y todas las drogas implican.

ASSMCA llevará también su mensaje en las actividades de intervención a nivel comunitario, a través de las redes sociales, a los pacientes a los que brindan servicio, con talleres a maestros y a los padres de adolescentes en a nivel superior y en medios de comunicación.

“Estas drogas en la manera en que se fabrican no sabemos a ciencia cierta los ingredientes que tienen ni la concentración que tienen de los ingredientes, así que yo creo que como agencia estamos desarrollando estrategias en el área de prevención para orientar a la ciudadanía, lo ideal es que los ciudadanos puertorriqueños no hagan uso de drogas ilegales, pero tenemos que llevar un mensaje salubrista reconociendo la realidad de que una cosa es lo que no se deba hacer y otra es la que ocurre”, sostuvo.

Advirtió, que se debe tener precaución con aquellas sustancias que les regalen en la calle o le vendan para evitar situaciones como las que atravesó un hombre que al presuntamente por estar intoxicado su salud colapsó en plena la avenida Ashford del Condado.

Sobre el caso comentó que el lunes, el administrador auxiliar en el área de tratamiento se personó junto a personal de la agencia para brindarle asistencia tras advenir en conocimiento de la situación a través de las redes sociales, pero no lo localizaron ya que había sido transportado a un dispensario del Municipio de San Juan donde recibió el tratamiento inicial.

“Tuvimos conocimiento de otro ciudadano en el Condado que la semana anterior había tenido un episodio similar, supuestamente alguien le había dado una sustancia que dijo que era marihuana (sintética) y se la fumó y sufrió el mismo episodio”, destacó el administrador del Assmca.

Por su parte, la directora ejecutiva de Iniciativa Comunitaria, Yorelis Rivera Amador, reconoció que han notado un alza en el uso de estas sustancias sintéticas y combinación con otras drogas, por lo que entiende que urge el inicio de campañas de prevención dirigidas principalmente a los menores.

Opinó que el caso del Condado es preocupante ya que no habían visto ese tipo de comportamiento durante sus rondas de servicio y solo a través de conversaciones con participantes durante intervenciones han escuchado como anécdotas situaciones en las que le han dado a probar ciertas sustancias sintéticas con efectos diferentes a los que acostumbraban.

“Las drogas son adulteradas y hay una variedad muy grande en las calles atendiendo al mercado y su demanda, es muy preocupante, cada vez vemos más jóvenes experimentando con drogas desde temprana edad y combinando lo que es el alcohol, la marihuana y las pastillas y ahí yo creo que es importante trabajar lo que es la prevención para que desde una edad temprana los jóvenes entiendan al peligro que se exponen”, puntualizó Rivera Amador.

Rivera Amador considera que debe observarse si otras personas experimentan episodios similares y empezar a documentarlos para mirar cómo se comporta su sintomatología y en qué zonas las compró para poder detectar dónde se está vendiendo.

El director interino del Negociado de Drogas y Narcóticos, inspector Habbid Massari, aseguró que están pendientes de la ocupación de este tipo de sustancias para evitarla al Instituto de Ciencias Forensees para su análisis.

Para el 2012, las autoridades policíacas y los salubristas enfrentaron una lucha contra un sinnúmero de sustancias sintéticas o de diseño que buscan imitar a las que ya había en el mercado ilegal.