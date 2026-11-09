Taller Salud expresó hoy su preocupación por la violencia que continúa cobrando vidas en la isla e hizo un llamado urgente a fortalecer la prevención, las redes de apoyo y la respuesta comunitaria tras reportarse cinco asesinatos de mujeres incluyendo dos posibles transfeminicidios.

La cantidad de casos en apenas cuatro días evidencia la urgencia de reforzar los esfuerzos de prevención y protección, afirmó Tania Rosario Méndez, directora ejecutiva de la organización, en un comunicado de prensa.

Añadió que los hechos reportados en San Juan, Mayagüez, Guaynabo (que está pendiente de autopsia), Yabucoa y Ponce ocurren a pocas semanas de comenzar la temporada festiva, un periodo que históricamente ha generado preocupación por la incidencia de violencia de género.

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“Cada una de estas muertes representa una vida arrebatada y una familia y comunidad profundamente afectadas. Pero también pone de manifiesto la falta de acción del sistema para prevenir esta situación que no tiene pausa. No podemos normalizar la violencia ni esperar a que ocurra una tragedia para actuar”, subrayó Rosario Méndez.

A su vez, advirtió que el Estado tiene la obligación de garantizar una respuesta efectiva y coordinada.

“Prevenir la violencia de género y proteger vidas tiene que ser una prioridad permanente, no una reacción ante cada nueva tragedia”, expresó.

La organización exhortó a familiares, amistades y comunidades a prestar atención a señales como amenazas, conductas de control, aislamiento, intimidación, acoso y agresiones físicas o emocionales.

Asimismo, recordó la importancia de ofrecer apoyo sin juzgar, respetar las decisiones de las sobrevivientes y facilitar el acceso a recursos especializados que permitan identificar alternativas de protección y seguridad.

Taller Salud enfatizó que, a través de su programa Tu Paz Cuenta, mantiene disponible una línea de apoyo, los siete días de la semana, en el 787-697-1120, para ofrecer orientación y apoyo a mujeres que enfrentan situaciones de violencia.

“La violencia de género no es un asunto privado ni una responsabilidad exclusiva de quienes la enfrentan. La prevención también comienza en nuestras familias, comunidades y espacios cotidianos. Hay recursos disponibles y pedir ayuda a tiempo puede hacer la diferencia. Como sociedad, todos tenemos la responsabilidad de acompañar y proteger a quienes puedan estar enfrentando situaciones de violencia”.

Rosario Méndez, reafirmó que “es imperativo fortalecer los mecanismos de prevención y protección, y asegurar que las mujeres y personas en situaciones de riesgo tengan acceso oportuno a los servicios y recursos que necesitan”.