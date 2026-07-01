Las autoridades arrestaron esta madrugada en Barceloneta a Carlos Manuel Estefano Pino, de 67 años, quien era buscado por la División de Homicidios del CIC de Caguas como persona de interés en la pesquisa de la muerte de la enfermera Jennifer Marie Torres Castro de 36 años.

El cadáver de la mujer fue hallado el 24 de junio a eso de las 9:27 p.m. en su residencia ubicada en el kilómetro 27.4 de la carretera PR-01, barrio Río Cañas, sector Quebrada Arenas, en Caguas.

Según el informe de la Policía, una llamada alertó sobre una fémina la cual no había podido ser contactada por sus familiares. Al llegar los uniformados a su residencia, la localizaron sin vida. Además, no presentaba signos de violencia visibles.

PUBLICIDAD

Relacionadas Hallan muerta a mujer de 36 años dentro de su residencia en Caguas

El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, capitán Harry Soliván Díaz, explicó que al presente el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) todavía trabaja en la autopsia y no se ha certificado la causa de muerte, así que no puede anticipar que murió estrangulada, pero sí están ante un homicidio.

Aclaró que en un inicio se le informó al investigador que la víctima tenía una relación con el sexagenario, no obstante, durante el desarrollo de las entrevistas se aclaró que no convivían y que el hombre, que tiene antecedentes penales, vivía en Gurabo.

“Con esa persona es importante realizarle una entrevista porque entendemos que fue la última persona que estuvo con ella”, indicó Soliván Díaz.

Los datos que han confirmado revelaron que el hombre fue convicto por el asesinato de una mujer en Aguadilla para los años 90 y se encontraba en libertad bajo palabra desde el 2023. La cual le ha sido revocada.