Una mujer de 36 años fue hallada muerta la noche del miércoles en el interior de su residencia en el barrio Río Cañas, sector Quebrada Arenas, en Caguas, informó la Policía de Puerto Rico.

Los hechos fueron reportados a eso de las 9:27 p.m. en la vivienda ubicada en el kilómetro 27.4 de la carretera PR-1.

Una llamada alertó a las autoridades luego de que familiares no lograran comunicarse con ella. Al llegar al lugar, los agentes la encontraron sin vida dentro de la propiedad.

La fallecida fue identificada como Jennifer M. Torres Castro. Según la Policía, el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia. Las circunstancias de la muerte continúan bajo investigación.

La pesquisa quedó a cargo del agente Reimundo Quiñones, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas, junto a la fiscal Liza Y. Morales y personal del Instituto de Ciencias Forenses.