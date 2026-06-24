Agentes adscritos al Precinto de Ponce Oeste, fueron alertados a eso de las 11:50 de la mañana de hoy miércoles sobre el hallazgo de un cuerpo parcialmente quemado en la parte lateral de la Cooperativa de Vivienda La Ceiba, en el sector Cuatro Calles de Ponce.

Según información preliminar, se recibió una llamada informando que habían encontrado a una persona muerta en el lugar y al llegar los uniformados encontraron el cadáver de un hombre parcialmente quemado, cuya identidad se desconoce.

Personal de la División de Homicidios del CIC de Ponce se hizo cargo de la investigación junto al fiscal de turno.