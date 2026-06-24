El juez Rafael Parés Quiñones, del Tribunal de Bayamón, determinó causa probable para arresto, conta Roberto García Sánchez, de 33 años y vecino de Trujillo Alto, por los delitos de destrucción de evidencia y abandonar la escena de un accidentes donde muerió una persona.

García Sánchez no prestó la fianza de $50,000.

El imputado posee antecedentes penales federales por narcotráfico y se encuentra encarcelado en el Centro Metropolitano de Detención en Guaynabo tras la revocación de la probatoria.

Los hechos ocurrieron el 22 de abril a las 3:55 a.m. en el kilómetro 0.9 de la carretera PR-861 entre una gasolinera y el residencial Barbosa en Bayamón, donde atropelló con una camioneta al peatón Ángel De Jesús Hernández, de 73 años, quien era vecino del complejo de vivienda pública Virgilio Dávila.

La investigación estuvo a cargo de la agente Nicole Díaz Hernández, bajo la supervisión del sargento Luis D. Calderón Hernández y el teniente José A. Bonilla Ruiz, director de la División de Homicidios de CIC de Bayamón.

El fiscal Fernando Quintero radicó los cargos antes mencionados.

García Sánchez fue reingresado en la cárcel federal.