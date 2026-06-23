Un incidente desgraciado se registró en horas de la tarde del lunes en Peñuelas, donde un conductor murió tras caer con su vehículo por un risco en el sector Cerro Los Cabros del barrio Cuevas.

Surge de la investigación, que mientras Eduardo Sánchez Borrero de 64 años y residente de Peñuelas, conducía su automóvil marca Toyota Yaris, color gris y del año 2006, sufrió un percance de salud y perdió el control y dominio del volante, cayendo por un risco.

Al lugar se personaron paramédicos del Negociado de Emergencias Médicas quienes certificaron que no tenía signos vitales.

La agente Ángela Vega, adscrita a la División de Patrullas de Carreteras de Ponce, en unión al fiscal Jorge Martínez Rivera, se hicieron cargo de la investigación.

La autopsia revelará si murió por razones de salud o a consecuencia del accidente.