La jueza María L. Camareno, del Tribunal de Bayamón, sentenció hoy a tres años bajo arresto domiciliario a Luis E. Cabán Rosario, de 69 años, acusado por un cargo de homicidio negligente por hechos ocurridos el 11 de febrero, en una residencia de la urbanización Ciara del Sol en Vega Baja.

El acusado hizo alegación de culpabilidad, pero no medió un acuerdo con el Ministerio Público para la pena señalada, aclaró el director de la Oficina de Prensa de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), el licenciado Jean Carlo Pérez Nieves.

El arresto domiciliario se cumple en una residencia (24/7), necesitando autorización del Tribunal para salir. Mientras, una sentencia en probatoria es más flexible en sus condiciones.

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De acuerdo con la investigación, Cabán Rosario se disponía a limpiar un arma de fuego cuando, presuntamente, se le disparó y alcanzó a su esposa, Ignacia Santiago Labrador, de 79 años, en el muslo derecho. La herida le provocó la muerte en el lugar, ya que se desangró.

La pareja llevaba una relación de 40 años y procrearon dos hijos.

No se encontraron registros de querellas por violencia doméstica.

Se ocupó una pistola Taurus de calibre 9 milímetros con un casquillo pillado en el área de la recámara y un cargador con capacidad para 12 balas.

En la residencia fueron incautadas 1,442 municiones de diferentes calibres, 15 cargadores y 13 armas de fuego de diferentes, ya que el detenido posee licencia de armas de fuego.

El tiempo que estuvo sumariado se le va a acreditar al término que debe cumplir bajo arresto domiciliario.